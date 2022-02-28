صالح يسحب مرسوم العفو الخاص بنجل محافظ النجف السابق ويوجه باعتقاله

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن صالح "وجّه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (١ ،2) وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".وأشار البيان، إلى أن رئيس الجمهورية "وجه بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لألقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".وشدد صالح، وفق البيان، "لن نتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن نتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره".ووجه رئيس الجمهورية، اللجنة التحقيقية المُشكلة "بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً".