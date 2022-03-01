قرار الاتحادية والاجتماعات السياسية وملف الايزيديين في نشرة السومرية

= التحالف الثلاثي يستعد للاجتماع خلال ايام.. وترجيحات باعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية في جلسة البرلمان المقبلة.= مطالبات نيابية باستمرار الدعم الأميركي للبلاد،، والكاظمي يدعو الى التحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة قوية.= رغم القانون الجديد.. الخطر يلاحق الناجيات الإيزيديات.. ونازحو الانبار يشكون من الاهمال الحكومي.= الاتحاد الأوربي يناقش ضم أوكرانيا لعضويته.. وواشنطن تدعو لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان.