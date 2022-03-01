مقرب من الصدر يعلن البراءة من بعض "مدعي الانتماء للتيار"

أعلن مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، البراءة من بعض "مدعي الانتماء للتيار".

وقال صالح محمد العراقي في بيان، "تصلنا بعض الاخبار السيئة من الناصرية الفيحاء وبالخصوص من بعض مدعي الانتماء للتيار وهم اقرب للفسـاد والمصالح الشخصية ومن عشاق المناصب بلا أحقية بل مجرد ابتزاز وعشق بالدنيا الدنية ليكونوا سكيناً في خاصرة الاصلاح".

وأضاف "براء منهم أجمع ما لم ينسقوا مع الجهة المركزية (الهيئة السياسية) وعليها التنسيق مع الجهات المحلية المختصة وعلى رأسهم محافظ الناصرية مشكورين".

وتابع "علينا النهي عن التظاهرات من أجل مغانم شخصية ضيقة والنهي عن العنف والاضرار بمصالح أهالي الناصرية الكرام وكل من يفعل ذلك فلا يستبعد ان يكون فاسداً او مندساً او صاحب أجندات خارجية".