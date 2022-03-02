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ما بين المحاصصة والتوازن.. اللجان النيابية تضع البرلمان امام "تحدٍ جديد"

سياسة

2022-03-02 | 03:58
ما بين المحاصصة والتوازن.. اللجان النيابية تضع البرلمان امام "تحدٍ جديد"
1,522 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز
 
أخفق مجلس النواب في جلسته الثانية التي عقدت الاثنين الماضي، في حسم ملف اللجان النيابية وتوزيع الاعضاء عليها بشكل نهائي، حيث اكتفى بتحديد عدد وأسماء اللجان الجديدة والبالغ عددها خمسة وعشرين لجنة مع ترك تسمية أعضائها الى جلسة مقبلة حتى يتم حسم الحوارات بين الكتل ورئاسة البرلمان.

وفي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان بعض الاطراف السياسية أرادت وضع نوابها في كتل محددة من الفئة (أ) دون غيرها، اكد اخر ان الايام القليلة المقبلة سيتم فيها تكثيف الحوارات بغية حسم توزيع اعضاء البرلمان على اللجان النيابية، فيما شدد ثالث على أن توزيع النواب على اللجان البرلمانية وفق الخبرة والرغبة سيجعلنا نخرج بلجان برلمانية قوية وفعالة، كما أشار اخر إلى أن تفعيل عمل اللجان وبما ينعكس على نشاط مجلس النواب في دورته الخامسة ليكون برلمانا ملبيا لمطالب الشعب وتصحيح مسار العملية التشريعية والرقابية.
 
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي الشمري، اشار الى ان توزيع النواب على اللجان البرلمانية ينبغي أن يكون بشكل عادل، فيما اكد ان بعض الاطراف السياسية أرادت وضع نوابها في كتل محددة من الفئة أ دون غيرها.
 
وقال الشمري، في حديث للسومرية نيوز، إن "قضية توزيع النواب على اللجان البرلمانية تم تأجيلها الى وقت لاحق بسبب رغبة بعض الكتل في اختيار لجان من الدرجة أ لوضع نوابها فيها دون مراعاة الإنصاف والتوزيع العادل على جميع اللجان".
 
واضاف الشمري، ان "التوزيع ينبغي أن يكون بشكل عادل وهو ما سنذهب اليه من خلال الحوارات داخل مجلس النواب مع رئاسة البرلمان بغية تحقيق هذا الامر وتوزيع النواب وفق الخبرة والرغبة والعدالة وصولا الى تشكيل لجان قادرة على تفعيل دورها بالشكل الأمثل".

النائب المستقل محمد عنوز، اكد ان هنالك حرص على توزيع الأعضاء بشكل عادل على اللجان البرلمانية وأن يتم الاعتماد الاختصاص والكفاءة والرغبة.
 
وقال عنوز في حديث للسومرية نيوز، إن "موضوع توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية تم طرحه في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، لكن الملاحظة التي قدمت من قبل رئاسة البرلمان بان بعض المجاميع السياسية لم توزع اعضاءها او لم تقدم اسماء معينة ما استوجب تاجيل الموضوع الى الاسبوع المقبل".
 
وأضاف عنوز، ان "هنالك حرص على توزيع الاعضاء بشكل عادل على اللجان البرلمانية وأن يتم التأكيد على اعتماد الاختصاص والكفاءة والرغبة وامكانية العمل في اطار اللجنة المحددة وان لايتم التفريط باي صاحب خبرة او اختصاص من خلال وضعه في لجنة برلمانية خارج اختصاصه"، مشددا على ان "الجميع مجمع على اهمية تفعيل عمل اللجان وبما ينعكس على نشاط مجلس النواب في دورته الخامسة ليكون برلمانا ملبيا لمطالب الشعب وتصحيح مسار العملية التشريعية والرقابية".
 
من جانبه، أكد رئيس كتلة الفتح البرلمانية النائب عباس الزاملي، أن الايام القليلة المقبلة سيتم فيها تكثيف الحوارات بغية حسم توزيع أعضاء البرلمان على اللجان النيابية.
 
وقال الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "القوى السياسية سيكون لها حوارات مكثفة مع رئاسة مجلس النواب في الايام المقبلة بغية حسم قضية توزيع اعضاء البرلمان على اللجان النيابية".
 
واضاف ان "التوزيع سيتم فيه مراعاة الاختصاص والرغبة والتمثيل البرلماني للكتل داخل هذه اللجان".
 
وفي ذات السياق، اوضح النائب المستقل حسين السعبري، ان توزيع النواب على اللجان البرلمانية وفق الخبرة والرغبة سيجعلنا نخرج بلجان برلمانية قوية وفعالة.
 
وقال السعبري في حديث للسومرية نيوز، ان "البرلمان قرر تأجيل قضية توزيع أعضاء البرلمان على اللجان الدائمة الى وقت لاحق وتم الاكتفاء بالتصويت على لجنتين موقتة احداها لموضوع المغيبين والمفقودين والمتظاهرين والاخرى لتنظيم اللجان البرلمانية الجديدة والبالغ عددها 25 لجنة"، مبينا ان "رئاسة البرلمان اكدت ان التوزيع سيكون حسب رغبة وخبرة النواب وان يكون التوزيع بشكل عادل".

واضاف انه "في حال توزيع النواب على اللجان وفق الخبرة والرغبة فإننا سنخرج بلجان برلمانية قوية وفعالة". 

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