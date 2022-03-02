الحلبوسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة إيران.



وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحلبوسي استقبل اليوم مساعدَ رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين أمير حسين قاضي والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء الذي حضره رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي، ناقش مذكرةَ التفاهم المشتركة والتي تضمنت عدة بنود واليات التعاون والشراكة بين البلدين بما يخدم قضية الشهداء والضحايا وعوائلهم".

وقال الحلبوسي بحسب البيان "دعم السلطة التشريعية لمذكرة التفاهم وعمل مؤسسة الشهداء وكل ما يخدم هذه الشريحة ويضمن حقوقها؛ تثميناً لتضحياتهم وخدمةً لعوائلهم".

من جانبه، تقدَّم مساعد رئيس الجمهورية الإيراني "بالتهنئة للحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب بدورته الخامسة"، ناقلاً "تحيات رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى رئيس مجلس النواب".

وحمَّل الحلبوسي مساعدَ الرئيس الضيف تحياته إلى الرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى" ،مقدماً "شكره للتهنئة والدعوة الرسمية للزيارة والتي وعد بتلبيتها في أقرب وقت".