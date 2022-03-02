العراق وإيران يؤكدان على التعاون المشترك وتطوير العلاقات

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس مؤسسة الشهداء والمضحين أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له".وقد أبلغ قاضي زادة "تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية".ورحب رئيس مجلس الوزراء "بالوفد الضيف، وأكد على أهمية تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد، واطلع بإيجاز على تجربة مؤسسة الشهداء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأكد الكاظمي، على "أهمية تقديم أفضل الخدمات لعوائل الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن".