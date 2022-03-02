رومانيا تسمح بالإقامة ثلاثة أشهر للعراقيين القادمين من أوكرانيا

قررت رومانيا، السماح للعراقيين القادمين من أوكرانيا، بالإقامة فيها.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان مقتضب، إنها "استحصلت الموافقات بالسماح للعراقيين القادمين من أوكرانيا بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في رومانيا".