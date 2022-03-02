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بمشاركة العراق.. قرارات من الجامعة العربية حول الأزمة الروسية الأوكرانية

سياسة

2022-03-02 | 09:04
بمشاركة العراق.. قرارات من الجامعة العربية حول الأزمة الروسية الأوكرانية
3,468 مشاهدة

أصدرت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، أربعة قرارات حول الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك في اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، شارك فيه العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفير جُمهوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة، أحمد نايف رشيد الدليميّ، شارك في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن تطورات الأحداث الأوكرانيّة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة".

وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "التباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، بالإضافة إلى استعراض تطورات الموقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن أثره المباشر على الدول العربيَّة بطرفيّ الأزمة، وعلى مستوى شعبيهما الصديقين".

وخلص المجلس إلى إقرار ما يلي: "

1. التعبير عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجُهُود الراميّة لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسيّة، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.

2. التأكيّد على أهميّة احترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر، والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس، وبما يكفل عودة الاستقرار، والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعيّ.

3. التعبير عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيّد على أهميّة استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربيَّة للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربيَّة الموجودة في المنطقة حالياً، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة، والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسيّة العربيَّة.

4. التوصية بتشكيل مجموعة اتصال عربيَّة على المستوى الوزاريّ تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنيّة بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسيّ للأزمة، وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية".

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