الكاظمي يوجه الجهات الحكومية بتلبية احتياجات محافظة المثنى

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس الوزراء استقبل اليوم محافظ المثنى وعدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن المحافظة، فضلاً عن عدد من الطلبة الخريجين من أبناء المحافظة"، مبيناً أنه "استمع إلى عرض شامل عن أوضاع المحافظة من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين".وأضاف أن "الكاظمي اطّلع على أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه عمل هذه الدوائر والمشكلات التي يواجهها أبناء المحافظة في مختلف النواحي المعيشية والاجتماعية".ووجه رئيس الوزراء بحسب بيان مكتبه، "الجهات الحكومية بتلبية احتياجات المحافظة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها المحافظة، فضلاً عن تجاوز العقبات البيروقراطية نحو تقديم أفضل الخدمات لمواطني المثنى".وأشار الكاظمي الى، ان "محافظة المثنى عزيزة على قلوبنا بشيوخها وأهلها، والأمر يتطلب التعاون معاً لمواجهة التحديات العديدة"، موضحاً أن "التداعيات عديدة، ويحتاج التخطيط إلى وقت لتصحيح الأوضاع وتجاوز العقبات وهذا ما تعمل عليه الحكومة".