المرجع السيستاني يعلق على تفجير المسجد الباكستاني

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، بياناً حول "الانفجار المأساوي لمسجد (كوتشا ريسالدار) في بيشاور بباكستان".
وقال المكتب في بيانه الذي ورد لـ السومرية نيوز، إن "المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار) ، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء ، تسببت في حزن وأسى شديدين. وبينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء ، والتعاطف مع أسر الضحايا ، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي".
وأضاف، "تستنكر مدرسة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين ، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين ، وخاصة الأقليات الدينية ، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية. الاحتياطات اللازمة ، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب".