المرجع السيستاني يعلق على تفجير المسجد الباكستاني

وقال المكتب في بيانه الذي ورد لـ السومرية نيوز، إن "المأساة الأليمة التي حدثت اليوم خلال صلاة الجمعة بمسجد (كوتشا ريسالدار) ، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح عدد كبير من المصلين الأبرياء ، تسببت في حزن وأسى شديدين. وبينما نتقدم بالتعازي إليكم أيها الأعزاء ، والتعاطف مع أسر الضحايا ، نطلب الصبر والشفاء العاجل لجميع الضحايا ولشهداء هذا الحادث المأساوي".وأضاف، "تستنكر مدرسة النجف الأشرف والمرجعية الشيعية العليا هذه الجريمة المروعة التي تستهدف وحدة المسلمين ، وتحث حكومة باكستان على اتخاذ إجراءات لحماية المشردين ، وخاصة الأقليات الدينية ، من استبداد وجرائم الجماعات الإرهابية. الاحتياطات اللازمة ، وعدم السماح لمجتمعاتهم الدينية بالتعرض لهجمات عنيفة ووحشية من قبل الجماعات المتطرفة وقاسية القلب".