الوطني الكردستاني يؤكد: متمسكون بـ"صالح".. ولن نقاطع جلسة الغد

وقالت النائب عن الاتحاد، سوزان منصور، في حديث لـ السومرية، إن "الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولن يغيره".وأشارت إلى أن "كتلة الاتحاد ستشارك في جلسة مجلس النواب، يوم غد، أما مسألة التصويت على قبول أو رفض إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ستحدده مجريات الجلسة".وفيما شددت منصور على أن "الحوار مفتوح مع جميع القوى السياسية بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بينت أن "حزبها مستعد للدخول مع أي تحالف وطني يخدم العراق".ومن المقرر أن يعقد البرلمان، غداً السبت، جلسة تتضمن "التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية" بالإضافة إلى "تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب"، وفق بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان.