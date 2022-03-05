مستشارية الأمن القومي تعلق على ذكرى يوم التعايش والسلام

وقالت المستشارية في بيان، "يستذكر العراقيون يوم السادس من اذار بعناوين بارزة تؤكد على وجوب التسامح والتعايش السلمي ومنه جاء اعلان العراق عن انبثاق اليوم العراقي للتسامح والتعايش السلمي كضرورة وحاجة ملحة نادت بها الاديان السماوية السمحاء لضمان مستقبلا مشرقا وعالما فسيحا للانسانية".وأكدت مستشارية الأمن القومي أن "انبثاق اليوم العراقي للتسامح والتعايش السلمي والذي انطلق بتاريخ 6-3-2021 جاء من ارض الرافدين ارض التاريخ والحضارات والذي نال الدعم والاشادة من كل انحاء العالم ولاسيما في اللقاء التاريخي الذي جمع قطبي دعاة الخير والسلام المتمثلة بسماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) والبابا فرنسيس في النجف الاشرف، وزيارة البابا الى مدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار".وبينت المستشارية "اهمية تحقيق وتعزيز الاستقرار والسلام في العراق ونبذ الطائفية والقضاء على الإرهاب وترسيخ مباديء التعايش والتسامح بين الجميع".وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي بمناسبة اللقاء التاريخي بين السيد السيستاني والبابا ولقاء الأديان في مدينة أور التاريخية، عن تسمية يوم السادس من اذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.