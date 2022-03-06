عدة ملفات على طاولة لقاء الكاظمي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون العراق وإيران جينيفر غيفيتو، بحضور السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر".وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات ولاسيما الاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، ومعالجة آثار التغير المناخي".وشهد اللقاء "مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث اكد رئيس الوزراء على ضرورة حلّ المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل؛ لضمان أمن المنطقة، وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها".