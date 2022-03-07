العراق يوضح بشأن تأشيرة الدخول للبنانيين

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل الاعلام الالكترونية تداولت خبرا مفاده قيام العراق بمنح اللبنانيين تأشيرة دخول لمدة ستة اشهر وذلك من خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين 7/3/2022 بين وزير الصناعة منهل عزيز الخباز الذي يزور بيروت حاليا ونظيره اللبناني جورج بو شكيان".ونوهت السفارة إلى أن "سمة الدخول المتعددة تشمل فئة رجال الاعمال والمستثمرين فقط، وليس منح التاشيرة للبنانيين كافة لمدة ستة اشهر".