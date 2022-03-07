الحلبوسي يناقش مع سفراء 3 دول أوروبية الأوضاع الدولية والإقليمية

وقال مكتب الحلبوسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل رئيس في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرة الأسترالية بولا إليزابيث غانلي، والسفير الإسباني بيدرو مارتينيز، والسفير التشيكي بيتر شتيبانيك".وتناولت اللقاءات، وفق البيان، "العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في العالم بالمجالات التي تحتاجها البلاد وتنعكس إيجاباً على الشعب، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في مجالات الاقتصاد والتنمية والمشاريع الخدمية".كما ناقشت، "تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".من جهتهم، أكدوا السفراء، "دعمهم للعملية الديمقراطية في العراق وكلّ ما يسهم في تنميته واستقراره".