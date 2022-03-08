العذاري يؤكد أهمية تشريع قوانين تعزز دور المرأة السياسي والاجتماعي

وقال العذاري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء "بمناسبة يوم المرأة العالمي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات للمرأة العراقية الانموذج التي كانت ولا زالت شريكا أساسياً في بناء المجتمع العراقي وترابط اواصره وكانت رمزاً للإخلاص والعطاء والصبر".ودعا العذاري الى "ضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين لجنة المرأة النيابية والجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة بما من شأنه اقرار التشريعات المنصفة التي تصب في صالح جميع نساء العراق".