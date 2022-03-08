مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.



وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية لليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي".