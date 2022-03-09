وزير الخارجيَّة يصل إلى القاهرة

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سيناقش وزراء الخارجيَّة عدة قضايا أبرزها ملف التحضير للقمة العربيَّة المقبلة بالجزائر، والقضيّة الفلسطينيّة والصراع العربيّ الإسرائيليّ والتطورات الإقليميَّة والدوليَّة".وبحسب بيان الوزارة فإنه "من المُؤمَّل أنَّ يُجري معاليه عِدَّة لقاءات مع نظرائه العرب في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة، وتفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة".