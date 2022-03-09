توجيهات حكومية جديدة بشأن أزمة ارتفاع الأسعار

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي جرت خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي للمواطنين، كما تدارس المتغيرات العالمية وتأثيرات الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على تكاليف النقل، وتأمين خطوط التجارة العالمية ووقعها على السوق المحلية العراقية، ونظر في موجة ارتفاع أسعار السلع والبضائع العالمية المختلفة جرّاء التوترات الدولية وزيادة أسعار النفط الخام".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، الأجهزة الأمنية المعنية "بملاحقة كلّ من تسوّل له نفسه الانتفاع سلباً على حساب المواطن، والمتاجرة غير القانونية بسلّة غذاء المواطنين، ومحاسبته وفق القانون".وتابع المجلس، "مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة الساعية إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار بعض السلع عن المواطنين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمراقبة المخزونات الاستراتيجية وتعويض النقص، وتأمين انسيابية توزيع السلال الغذائية بمواعيدها وكمياتها المضبوطة، وتأمين المواد التي تشهد شحّة، سواء عبر تحفيز المنتج المحلّي، أو الاستيراد من مختلف المصادر والمناشئ، فضلاً عن تهيئة الصوامع، وتجهيز الطاقة الخزنية استعداداً لمواسم الحصاد وتأمينها".ونظر المجلس، وفق البيان، "في بقية الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوجيهات اللازمة بصددها".