العراق يدعو لحوار دبلوماسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل القائمَ بأعمال السفارة الأوكرانية ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، والأحداث الجارية في أوكرانيا، حيث استعرض بورفجينكوف الأوضاعَ الإنسانية الصعبة وتضرُّر البنى التحتية وموجات النزوح التي تشهدها بلاده، مثمناً موقف العراق واستمرار عمل السفارة العراقية في كييف".وأشار رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، إلى أن "العراق عانى من الحروب وتبعاتها من النزوح والتهجير والدمار، مبدياً أسفه لما تعانيه أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه موقفَ العراق الداعم لحفظ واستقرار البلدان واستقلالها وسيادتها وضرورة تغليب لغة الحوار والتمسُّك بالطرق الدبلوماسية؛ لحلّ التوترات والمشاكل السياسية بين البلدان بعيداً عن ساحات الحروب، آملًا حلول الأمن وانتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل من خلال الحوار الدبلوماسي".