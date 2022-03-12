نائب: هذا الحوار الذي نريده بين الساسة

اعتبر النائب جواد البولاني، السبت، أن الحوار الذي يريده بين الساسة هو "حوار الفرسان".

وقال البولاني في بيان، إن "الحوار الذي نبغيه بين ساستنا، حوار فرسان، نريده ان يترفع عن الصغائر، وشخصنة الامور، والاهتمام بالقضية الاسمى والاهم، مراعاة شؤون الرعية".

وأضاف "حتى اذا فرقتنا الخصومة وتحولنا الى انداد، فعلينا ان لاننسى اخلاق الفرسان".

وفتح اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل أيام، بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، صفحة جديدة من الحوارات والتفاهمات بين الكتل السياسية بغية طوي صفحة أزمة رئاسة الجمهورية ثم إعلان الكتلة الأكبر التي سوف يتمخض عنها ولادة حكومة عراقية جديدة.