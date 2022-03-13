الديمقراطي الكردستاني يدعو لعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم على اربيل

وذكر الحزب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الضربات الصاروخية التي حصلت ليلة امس السبت على مدينة اربيل، واحة الاستقرار في اقليم كردستان والعراق، لا يمكن السكوت عنها، وهو تهديد جدي و حقيقي لامن الاقليم خاصة والعراق عامة".وتابع البيان، "اننا اذ ندين بشدة هذا العمل الارهابي الغادر"، مؤكدا ان "هذه الضربات التي هي رسائل سياسية غير مقبولة، لن تحيد الكورد وحلفاؤهم عن المسار الوطني".ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، البرلمان العراقي لـ"عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الاعتداء، وعلى الاحزاب والكتل الكردستانية والعراقية كافة ان يكون لها موقفا من هذا الاعتداء الغاشم، وبحث تداعياته على السيادة الوطنية وامن واستقرار الاقليم والعراق بشكل عام، مع اتخاذ الاجراءات والسبل المناسبة للرد على هذا الاعتداء، مع ضرورة ارسال رسالة واضحة بهذا الخصوص الى الجامعة العربية ومجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة للتنديد بهذا العمل الجبان".وتابع، "نحن نرى ان السكوت عن ما حصل، سيشجع الجهات التي تقف خلف هذا العمل التخريبي، بالاستمرار وتهديد الكل بلا استثناء وكل في وقته".وختم البيان بالقول، "ينبغي بالاطراف السياسية جميعا ان تسعى لتجنيب العراق او توريطه في اية صراعات اقليمية، لان ما يعنينا هو اعادة بناء العراق الذي بالكاد خرج من حرب ضروس تمثلت في منازلة تنظيم داعش الارهابي الذي تم سحقه بتعاون كافة الاجهزة الامنية العراقية ".