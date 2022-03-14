بعد الأحداث الأخيرة.. الكاظمي يصل أربيل برفقة وفد أمني رفيع

وقال مراسلنا: إن "الكاظمي وصل أربيل على رأس وفد أمني ضم وزيري الداخلية عثمان الغانمي والدفاع جمعة عناد ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي".وأضاف أن "رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وعدد كبار مسؤولي الإقليم كانوا باستقبال الكاظمي".وتعرضت مدينة أربيل أمس الأحد، إلى هجوم بالصواريخ أستهدف "مقرات إسرائيلية" بحسب تعبير الحرس الثوري الإيراني الذي تبنى العملية رسميا.وذكر الحرس في بيان، "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري".من جانبه، دان رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني الهجوم الصاروخي على أربيل، واصفا أياه بالجبان والوحشي.وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "استهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومستقبل كل العراق".