الحكم على مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن 7 سنوات

وقال مصدر قضائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ /محكمة الفساد، أصدرت حكماً بحق المتهم "قيصر عبود كاظم فتلاوي الياسري" مدير الدائرة القانونية لسلطة الطيران المدني بالسجن سبع سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي".وأضاف المصدر، أن الحكم اتُخذ "وفق القرار 160 لسنة 1983، عن تقاضيه رشوة لقاء إحالة مشاريع ضمن مطار بغداد الدولي".