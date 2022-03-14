نائب: السيادة واحدة وأي شبر من الارض العراقية محرم على الغير

أكد النائب جواد البولاني، الاثنين، أن السيادة العراقية واحدة وهي كل لا يتجزأ، معتبراً أن أي شبر من الارض العراقية محرماً على الغير.

وقال البولاني في بيان، إن "السيادة العراقية واحدة، وهي كل لا يتجزأ، ومفهوم السيادة واضح وصريح، ، ينص على ان اي شبر من الاراضي العراقية محرم على الغير"، موضحاً أن "السيادة عنوان لا يقبل الانحياز لهذا البلد او ذاك ولا يفسر على اساس المزاج لانها خط احمر لكن علينا ان نوحد جبهتنا الداخلية اولا ولا نختلف فيتفرق شملنا".

وأضاف أن "السيادة موقف وسلوك وعمل تلتزم به الحكومة، ومع حاكمية هذا المبدأ العام لا يمكن ان يتبنى بشكل منفرد من طرف اوحركة اوحزب سياسي دون اخر بل هي هوية عراقية بامتياز، ومثلما نرفض الوصاية ومشروعية التدخلات بشؤوننا علينا ان لا نقدم مبررات لغيرنا لينتهك سيادتنا".

ولفت البولاني الى أن "الدستور العراقي حرم التعدي على دول الجوار وعلى الحكومة العراقية ان تطبق هذا النص الذي يمنع ان تكون الاراضي العراقية منطلقا لعمليات ارهابية او تجسسية او افعال تهدد امن دول الجوار وبالمقابل لا نسمح ان تنتهك سيادتنا لذات الاسباب".