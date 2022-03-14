وفد من عزم يبحث مع العبادي سبل الانفراج لتشكيل الحكومة

بحث وفد من تحالف عزم، الاثنين، مع رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي سبل الانفراج لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال التحالف في بيان، إن "وفداً من تحالف عزم زار اليوم الاثنين رئيس الوزراء الأسبق ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي"، موضحاً أن "الوفد ضم رئيس التحالف النائب مثنى عبد الصمد السامرائي وعدد من قيادات التحالف وناقش الاوضاع السياسية وسبل الانفراج التي تمهد الطريق لتشكيل الحكومة في القريب العاجل".

وأضاف البيان أن "الوفد اوضح موقفه الداعم لتشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية والحفاظ على تمثيل المكونات لما لذلك من دور كبير في تحقيق الاستقرار، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بالعراق".

من جانبه أبدى العبادي "دعمه لكل الخطوات التي تسهم في بناء الدولة بعيداً عن الفساد والمحاصصة، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا".