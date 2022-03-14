من هو الشريف علي بن الحسين الذي توفي اليوم

وبن الحسين تولد عام 1956 وهو سياسي عراقي وترأس الحركة الملكية الدستورية العراقية، وسعى من خلالها إلى إعادة نظام الحكم الملكي للعراق بعد إلغائه إثر حركة 14 تموز 1958.

وهو ابن خالة الملك فيصل الثاني وأقرب أفراد العائلة الذكور شرعياً إليه، ووجده علي كان أمير مكة إلى عام 1908م، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين وهي خالة الملك فيصل الثاني.نشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة. حصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.وبقي الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم صدام حسين في عام 1991، وقال انه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي.