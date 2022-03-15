اجتماع هام في أربيل بشأن القصف الإيراني الأخير - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق في حادثة استهداف اربيل عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي عقدت اجتماعاً مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد والكادر المتقدم في الوزارة".وأشار البيان إلى أن عقد الاجتماع جاء "لمناقشة حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".