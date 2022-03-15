أول تعليق من الزاملي بعد اجتماعه مع داخلية الإقليم بشأن قصف أربيل - عاجل

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير داخلية كردستان: "لا يوجد أي تقصير أمني في المناطق المشتركة".وأضاف: "سيتم ملء الفراغات الأمنية في المناطق المشتركة".من جانبه، قال وزير الداخلية في الإقليم ريبر أحمد: إن "هذه الهجمات تعد استهدافاً للسيادة العراقية"، داعيا، "الحكومة والأمم المتحدة للتقصي حول مزاعم وجود مواقع معينة".وأضاف أحمد، أنه "سيتم اطلاع الجميع على كل الحقائق وننتظر النتائج من الحكومة الاتحادية"، لافتا إلى أن "الموقع الذي تم استهدافه مدني".