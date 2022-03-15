ابرام اتفاقيات بين العراق ولبنان

وقالت السفارة العراقية بلبنان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوفد العراقي انهى مباحثاته بشأن الاتفاقية العراقية – اللبنانية حيث التقى برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اضافة الى اللقاءات مع كل من وزير الصحة فراس الابيض ووزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الصناعة جورج بوشكيان واخيراً مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية".واضافت انه "تم عقد مؤتمر صحفي في وزارة الطاقة بين فيه الجانبان اهمية التعاون وابرام الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين فيما يخدم مصلحة الشعبين العراقي واللبناني، وضم الوفد ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والبنك المركزي العراقي".