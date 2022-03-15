التفاصيل الكاملة لزيارة لجنة تقصي الحقائق النيابية إلى أربيل

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "لجنة تقصي تقصي الحقائق النيابية بحادثة استهداف اربيل برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أجرت اليوم الثلاثاء ١٥ اذار ٢٠٢٢، بعد وصولها الى محافظة اربيل، جولة ميدانية ، للاطلاع على الموقع الذي تم استهدافه في المحافظة، وعقدت اجتماعًا موسعًا مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبير احمد خالد، ونائب رئيس برلمان الاقليم والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث حيثيات وطبيعة الاستهداف والاستماع لكل التفاصيل والحقائق المتعلقة فيه".وأكد الزاملي خلال الاجتماع، ان "لا فرق بين اربيل وبغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب لان أمن البلاد واحد ، والحفاظ عليه مسؤولية واجبة ومشتركة ، وان اي توغل او تجاوز او استهداف من اي دولة كانت غير مقبول مطلقاً فسيادة العراق لا تتجزأ، منوهاً ان مجلس النواب ربما سيدعو عدد من الجهات والشخصيات الامنية والاستخبارية في الاقليم بما فيها وزير الداخلية للحضور لغرض الاستضافة واطلاع النواب والشعب على التفاصيل الدقيقه حول حادثة الاستهداف".وشدد الزاملي، على ان "العراق لن يسمح بأن تكون اراضية ساحة لتصفية الحسابات بين الدول الاقليمية والعالمية، وان التحالف الرباعي الذي يضم العراق وروسيا وايران وسوريا، يقضي بان يكون هناك تعاون في مجال تقديم المعلومات وتنسيق الجهد الأمني لمنع أي استهداف من هذا القبيل، فيما طالب الأجهزة الأمنية والاستخبارية في بغداد والاقليم لرفع مستوى التنسيق والتعاون، وتبادل المعلومات حول المطلوبين للقضاء لحفظ الأمن".من جانبه، قدم وزير داخلية الاقليم ، "التفاصيل والمعلومات حول طبيعة الموقع الذي تم استهدافه، مؤكدًا ان اربيل لا يمكن ان تقبل بتواجد اسرائيلي على اراضيها، ولن تكون ملاذا أمنا للارهابيين والخارجين عن القانون، وان حكومة الاقليم مستعدة لاجراء تحقيق دولي حول الحادثة ويشارك فيه ممثلين عن الجانب الايراني".وابدى ريبير احمد، "استعداده لحضور جلسة الاستضافة في مجلس النواب لتقديم كل المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في التحقيق".وقد ضم الوفد النيابي ، اعضاء لجنة تقصي الحقائق النيابية كل من نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ، والنواب رئيس كتلة دولة القانون عطوان العطواني و رئيس كتلة الفتح عباس الزاملي ، ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا ، ونائب رئيس كتلة السيادة نايف الشمري .