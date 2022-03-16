العراق والهند يبحثان توسيع العمل الاستثماري لاسيما في النفط والصحة

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، السفير الهندي في العراق براشانت بيساي، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الطبي بين البلدين".ودعا الزاملي، الى "توسيع العمل الاستثماري لاسيما في مجالي النفط والصحة ، وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، وفتح مشاريع طبية مشتركة والاستفادة من الكوادر الطبية الهندية في المجالات التخصصية الدقيقة غير المتوفرة في العراق".وأكد النائب الأول لرئيس المجلس، على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الصحة بين البلدين الصديقين ، لازالة العقبات امام المرضى والمراجعين العراقيين المسافرين الى الهند ، ووضع آليات واجراءات جديدة تتعلق بتواجدهم في المستشفيات الهندية ، وتعامل الدليل السياحي الطبي معهم ، لافتاً الى اهمية تقديم التسهيلات الممكنة لنقل رفات المتوفين بوباء كورونا من العراقيين في الهند الى البلاد".