الزاملي: موقفنا مع إيران إيجابي ولكن السيادة خط أحمر

وقال الزاملي في كلمة له خلال اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن استهداف أربيل، وحضره مراسل السومرية: إن "موقفنا مع إيران إيجابي ولكن السيادة خط أحمر"، معبرا عن "شكره لاستجابة وزير داخلية الإقليم لحضوره في البرلمان".وأضاف، أن "إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق"، مردفا "ننتظر تقريراً مكتوباً من وزير داخلية الإقليم بشأن استهداف أربيل".وأوضح الزاملي، أن "لجنة التحقيق باستهداف أربيل سوف تستضيف وكيل وزير الخارجية المسؤول عن الملف الإيراني".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد إلى مجلس النواب بعد دعوته من قبل رئاسة المجلس لبحث تداعيات الهجوم الأخير الذي تعرضت له مدينة اربيل.