وزير داخلية كردستان يكشف عائدية الموقع الذي تم استهدافه في أربيل

وقال ريبر عقب استضافته في مجلس النواب: إن "قصف أربيل استهدف مكاناً مدنياً ولا وجود لأي عناصر أمنية غير مرغوبة"، مردفا، "استضافتي بالبرلمان دليل على تفهم المركز والإقليم في مواجهة التحديات أمام أي محافظة بالبلاد".وأضاف، أن "سيادة العراق واحدة ولا يمكن أن تتجزأ"، مؤكدا أنه "طالب خلال استضافته بمجلس النواب، بفتح تحقيق شامل بمشاركة عراقية وعربية ودولية أممية فضلاً عن إيران".وتابع أحمد، "لم يبلغنا الجانب الإيراني بأن هذا الموقع يشكل تهديداً"، مضيفا "نستقبل أي دليل يثبت وجود العناصر التي تحدث بها الجانب الإيراني".