الزاملي: لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في العراق

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ان نتائج قصف اربيل ستكون مرضية وتقرأ داخل مجلس النواب وبعدها تحال إلى الحكومة.

وقال الزاملي عقب اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية ان" لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق بحادثة استهداف أربيل ستكون لديها استضافات لكل من رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين أمنيين ووكيل وزير الخارجية". واضاف ان "اللجنة مستمرة في تحقيقها وصولاً إلى النتائج ولدينا إجراءات متعددة من خلال المحافل الدولية"، مبينا ان "العراق ليس بلداً ضعيفا". وتابع انه "لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في العراق ويهدد دول الجوار"، لافتا الى ان "النتائج ستكون مرضية وتقرأ داخل مجلس النواب وبعدها تحال إلى الحكومة".

