أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن موقع التسجيل على المنحة

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، موقعاً باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يتيح للمواطنين التسجيل على تسلم منحة الـ (100) ألف دينار التي أقرها مجلس الوزراء إلى المواطنين معدومي الدخل".واضافت، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تنفي صلتها بهذا الموقع، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر من هذه المواقع الوهمية، والاعتماد على الأخبار الرسمية".