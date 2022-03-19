وزير الخارجيَّة والسفير الفرنسي يبحثان مُستجدّات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجانبين بحثا التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وناقشا تطورات الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة، وأكّد الوزير على ضرورة بذل الجُهُود لإعادة إحلال السلام وضمان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".واضاف انه "جرى خلال اللقاء مُناقـَشة الأوضاع السياسيّة، والأمنيّة، والجُهُود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وأكـّد الوزير أنَّ القوى الوطنيّة تُكثـِّف حواراتها؛ لتوفير الأجواء اللازمة للحفاظ على التوقيتات الدستوريّة لتشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق لنجاح عملها".واشار البيان الى ان الجانبين "استعرضا سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وباريس، وسُبُل تعزيزها، ومُناقشة مُستجدّات الساحة الإقليميّة، والدوليّة، وبحث التعاون والشراكة بين البلدين في مُختلِف المجالات".