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الكاظمي يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية في نينوى

سياسة

2022-03-20 | 05:20
الكاظمي يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية في نينوى
863 مشاهدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ رؤساء الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، حضره عدد من السادة الوزراء ومحافظ نينوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير اطلع خلال الاجتماع على الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية، فضلاً عن أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه العمل الخدمي، في سبيل تلبية احتياجات المحافظة، وتأهيل بناها التحتية".
 
واضاف انه "جرى خلال الاجتماع تأكيد الاهتمام بكلّ الجوانب الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن، والتطرق إلى ضرورة إعمار فنادق محافظة نينوى والبنى التحتية؛ لأنها كانت وستكون وجهة سياحية مهمة من وجهات العراق".
 
وبحسب البيان، قال الكاظمي إنه "سعيد بالتواجد في الموصل الحدباء وهي تنفض غبار الإرهاب وداعش، وتعبر إلى مرحلة الإعمار والبناء"، مشددا على أن "المطلوب اليوم هو التعاون والتنسيق؛ من أجل النهوض بالمحافظة، وتسجيل تجربة ناجحة على مستوى العراق".
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية التخطيط المدروس للمشاريع الاستراتيجية في المحافظة، وأن تكون شاملة ومستوفية للشروط؛ كي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
ووجّه الكاظمي بالاستماع إلى شكوى المواطن وتلبية احتياجاته، وهي الركن الأساس في العمل الخدمي، ووجّه الوزارات المعنية بتذليل العقبات أمام مشاريع المحافظة، وتقديم كلّ العون والتسهيلات لها.
 
وتابع البيان ان "الاجتماع حضره وزراء الزراعة والصناعة والصحة، ومحافظ نينوى.

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