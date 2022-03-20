بعد وفاة متقاعدين اثنين.. الجيل الجديد ينتقد سلطة الاقليم ويصفها بـ"الفاشلة"

وقالت عبد الواحد في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "منذ ليلة أمس وطوابير مئات المتقاعدين وهم ينتظرون في البرد القارس لاستلام روابتهم المتأخرة مما ادى الى وفاة شخصين منهم".وتابعت، "اذا رئيس الاقليم ونائبه لديهما ادتى القيم الانسانية والشعور بالمسؤولية عليهما الاستقالة فورا، سلطة فاشلة وفاسدة غير قادرة على دفع مستحقات موظفيها الذين خدموا لعشرات السنين، هذه السلطة لا تستحق الاحترام والبقاء.وكانت السلطات المحلية في محافظة السليمانية قد اعلنت ،اليوم الأحد، وفاة اثنين من المتقاعدين اثناء انتظارهما أمام أحد المصارف المكتظة عند تسليم الرواتب التقاعدية.وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمئات من المتقاعدين اثناء تجمهرهم امام مراكز توزيع الرواتب منذ ساعات الليلة الماضية بانتظار تسلم رواتب شهر شباط المتأخرة.