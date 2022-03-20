العراق يدين استهداف المنشآت الحيويّة في السعوديّة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تُدينُ وزارة الخارجيّة ماتعرّضَت له المنشآت الحيويّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وما سبّبَهُ من أضرار".وجددت الوزارة، موقفها "الداعي إلى تبنّي الحوار والإرتكان إلى المُبادرات المُفضِيَة لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النِزاع اما يكفلهُ الحوار من آلياتٍ تُجَنِّبُ جميع الأطراف المزيد من الخسائر، وينعكسَ على شعبِ اليمن بالأمان والسلام".