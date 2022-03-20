مفوضية الانتخابات تعلن استئناف توزيع البطاقات البايومترية

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حفاظًا على الحق الدستوري للمشاركة في الانتخابات، تدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مواليد العام (2004) من الناخبين الجدد الذين بلغوا (18) عامًا لمراجعة أقرب مركز تسجيل لغرض تسجيل بياناتهم النصية والبايومترية، ضمن مشروع التسجيل البايومتري المستمر في استقبال الناخبين غير المسجلين بايومتريا، إضافة إلى الناخبين غير المسجلين من مواليد أعوام ( 2003,2002,2001 ) الذين بلغ عددهم (1.648.993) ناخبًا غير مسجل".وأضاف البيان، "تستأنف مفوضية الانتخابات عملية توزيع البطاقات البايومترية المتبقية البالغ عددها (2.130.000) بطاقة غير مستلمة من جميع فئات الناخبين (العام والخاص) شريطة سحب البطاقة الالكترونية القديمة إن وجدت أو تقديم وصل سحب البطاقة، وفي حال فقدان البطاقة القيام باجراءات التبليغ الرسمية الخاصة بفقدان البطاقة".وأشارت المفوضية إلى أنه "بمتابعة مباشرة من قبل رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف لدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بغية الوقوف على مستوى العمل فيها وتوفير الاحتياجات اللازمة لمتطلبات عملها، تستمر الدائرة بعملية تسجيل الأحزاب والمتابعة والتقييم للمسجلة منها سابقًا من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها الدائرة والشعب التابعة لها في مكاتب المحافظات كافة إلى مقرات الاحزاب الرئيسة والفرعية للاطلاع على الواقع الفعلي لها".وتابع البيان، "يستمر مدراء مكاتب المحافظات الانتخابية بالجولات الميدانية لمتابعة مراكز التسجيل للوقوف على استعداداتها واحتياجاتها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التنسيق الأمني مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لحفظ أمن وسلامة الناخبين والمراكز الانتخابية؛ جاء ذلك بتوجيه من رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر موسى الحسيني لضرورة تسيهل عمليتي التسجيل والتوزيع".