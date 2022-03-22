الحيدري لـ السومرية: رئيس الجمهورية لن يمر الا باتفاق الاطار والتيار

أكد عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية لن يمرر خلال جلسة مجلس النواب المقبلة ما لم يتم الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.



جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج خارج الصندوق الذي تبثه قناة السومرية الفضائية. يتبع..