باحث سياسي: المحكمة الاتحادية اخرت انتخاب رئيس الجمهورية

وقال البدران في حديث لبرنامج خارج الصندوق الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "البرلمان هو السلطة الأعلى في البلاد.. لكن التفسيرات الخاطئة للمحكمة الاتحادية هي من اخرت انتخاب رئيس الجمهورية".واضاف ان "تفسير المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين كان خاطئاً حيث الاغلبية هي النصف زائد واحد وليست اغلبية الثلثين وان التفسيرات كانت سياسية وليست دستورية".