تعليق جديد للكتلة الصدرية بشأن النواب المستقلين

اعتبر رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، الثلاثاء، أن جميع النواب المستقلين مع حكومة الأغلبية الوطنية.

وقال العذاري في تغريدة على "تويتر"، إنه "بعد مجموعة من القاءات مع النواب المستقلين اقولها وبصراحة كلهم مع حكومة الاغلبية الوطنية".

وأضاف أن "يوم السبت المقبل سوف يكون للنواب المستقلين وقفة من اجل العراق والشعب ولن يغريهم المال السياسي او الترهيب"، مشدداً بالقول "هم المستقلون الامل المتبقي لتغيير نظام المحاصصة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس الاثنين، النواب المستقلين للخروج من "عنق التوافق" مؤكدا انه "لم يخرج أشرا ولا بطرا وأنما خرج لاصلاح العراق ونفع الشعب".