السامرائي يلتقي قادة الإطار التنسيقي.. هذا ما بحثوه

أكد رئيس تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء، لوفد من الإطار التنسيقي حرص تحالفه على ادامة التواصل للخروج من الازمة الحالية.

وقال مكتب السامرائي في بيان، إن الاخير "استقبل في بغداد اليوم الثلاثاء قادة الإطار التنسيقي، كل من نوري المالكي وهادي العامري، وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي، وناقش اللقاء اخر المستجدات والاوضاع السياسية في البلاد، بالإضافة الى الحديث عن الحوارات التي تجريها الاطراف السياسية مع الكتل الاخرى للوصول الى انفراج سياسي يسهل تشكيل الحكومة بأسرع وقت".