الزاملي يكشف أبرز محاور استضافة وزير التعليم

كشف النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، أبرز محاور استضافة وزير التعليم والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، فيما وصف الأقسام الداخلية للجامعات بعد العام 2003 بالمخجلة.

وقال الزاملي في جلسة استضافة وزير التعليم إن "الجامعات العراقية من الجامعات الرصينة ونحن نفتخر بذلك"، مبينا ان "استضافة وزير التعليم تمت بتوقيع عدد من النواب من اجل تقويم الوزارت وتقويم التعليم العالي ونحن داعمون للتعليم".

واضاف ان "الدورة الحالية تختلف عن الدورات السابقة"، مشيرا الى ان "الاقسام الداخلية كانت قبل 2003 فندق خمس نجوم ولكن بعد ذلك أصبحت مخجلة".

وتابع الزاملي ان "هناك ملاحظات كثيرة لدى النواب"، لافتا الى انه "ستتم مناقشة خطة الوزارة بتقليص المقاعد الدراسية للدراسات العليا، والطلبة المرقنة قيودهم واجور الجامعات الاهلية".