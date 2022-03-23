الأعرجي يبحث مع السفير الفنزويلي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير والسفير الفنزيولي "بحثا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة الدولية، كما جرى استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفق المشتركات بين البلدين".وأشاد السفير الفنزويلي، وفق البيان بـ "تجارب العراق خلال حربه مع داعش وتحرير مدنه، مؤكدا أهمية الاستفادة من تلك التجارب، معربا عن أمله في أن يشهد العراق مزيدا من التقدم والاستقرار".من جانبه بيّن الأعرجي، أن "من الحكمة أن تتجنب الدول الحروب وتبتعد الحكومات عن النزاعات الجانبية"، مشيرا إلى أن الشعوب تستطيع تحويل الألم إلى أمل بالصبر والحكمة والثقة والإصرار على العيش الكريم".