رسمياً.. التحالف الثلاثي يعلن مرشحيه لرئاستي الجمهورية والوزراء

وقال رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، في مؤتمر صحافي، إن "تحالف إنقاذ وطن الأكثر عدداً، والمنفتح على القوى السياسية التي نحسن الظن بها، ماضون بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".وأضاف، أن "مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد، فيما سيكون مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر".ويضم التحالف الثلاثي، كل من (الكتلة الصدرية، الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة).ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلسة مخصصة لتمرير رئيس الجمهورية.