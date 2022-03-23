السامرائي يدعو لتفاهمات مشتركة تضع حداً للأزمة السياسية

دعا رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي، الأربعاء، الى تفاهمات مشتركة تضع حداً للأزمة السياسية.

وقال السامرائي خلال استقباله في مكتبه في بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة ريبر أحمد، وفقاً لبيان لتحالف عزم "ندعو الى حوار حقيقي بين الاطراف السياسية يُغلّب مصلحة البلد ويضع حدًا للازمة السياسية القائمة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والاليات الكفيلة بالوصول الى تفاهمات مشتركة بعيدا عن تهميش او اقصاء اي طرف، كما بحث اللقاء جملة ملفاتٍ تتعلق بتعزيز عمل مجلس النواب وسبل ممارسة دوره التشريعي والرقابي بصورة فاعلة".

الى ذك، ذكر بيان لمكتب النائب احمد الجبوري، إن الاخير "حضر اجتماع مع الحزب الديمقراطي برئاسة ريبر احمد خالد مرشح لرئاسة الجمهورية وشاخوان عبد الله نائب رئيس البرلمان واعضاء الوفد".

وأكد الجبوري على "استحقاقات محافظة نينوى في الحكومة المقبلة واكمال الاستحقاقات الدستورية لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".