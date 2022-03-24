مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي".